Gel Cayuna nagpabida sa Cignal kontra PLDT

Mga laro Sabado: (PhilSports Arena)

Classification match

9:00am — Chery Tiggo vs Choco Mucho

Semifinals

11:30am — F2 Logistics vs PLDT

4:00pm — Creamline vs Cignal

6:30pm — Kinh Bac Bac Ninh vs Kurashiki Ablaze

AGRESIBO sa kabuuan ng taraflex court ang Cignal HD Spikers upang maka-bwenamano ng panalo sa mahusay na pagmamando ni Angelica “Gel” Cayuna tungo sa straight SET na panalo kontra PLDT High Speed Hitters, 25-22, 25-15, 25-21, sa maigsing single round-robin semifinal round ng Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference, Huwebes, sa Philsports Arena sa Pasig City.

Epektibong napatakbo ng dating Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws setter ang opensa ng Cignal upang maiselyo ang ikalawang sunod na panalo sa pamamagitan ng 15 excellent sets, kabilang ang apat na puntos mula sa tatlong service aces at isang atake.

Bumanat naman sa atake si Frances Molina na tumapos ng 17 points mula sa 16 atake na sinundan ni Jovelyn Gonzaga na bumira ng 12 puntos sa 11 hambalos kasama ang 10 excellent receptions at anim na digs.

Nag-ambag sina Roselyn Doria ng 10 marka at Rachel Anne Daquis na may anim na puntos.

“Medyo nawala iyung communication namin sa loob ng court sa panimula ng third set, kaya unti-unti naming ibinalik sa laro kaya naging maganda iyung takbo ng laro namin,” pahayag ng 24-anyos na setter na naglaro sa nagdaang 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia.

Nagamit ng Cignal ang kanilang mahusay na blocking at service aces upang masabayan ang agresibong panimulang atake ng PLDT para makuha ang unang set.

Muling tumindig ang depensa ng Cignal na sinabayan ng mga palo nina Gonzaga, Daquis at Molina na sinabayan ng errors ng PLDT para sa 2-0 bentahe na set.

Bumanat ng malaking bentahe ang High Speed Hitters pagtuntong ng third canto sa 6-1 at napalaki sa 12-7 kalamangan sa pagtutulungan nina Mika Reyes, Mean Mendrez, Mitch Morente at Fiola Ceballos.

Subalit trumabaho nang husto sina Cayuna, Molina, Doria at Gonzaga upang agawin sa 17-18 na unang kalamangan hanggang mapanatili ito patungo sa unang panalo sa semifinals.

“Everyday pa naming pagtatrabahuhan para maka-counter namin iyung mga sunod na makakalaban at double effort kasi iyung foreign teams ‘di pa namin basa talaga ang laro,” paliwanag ng 5-foot-6 playmaker. (Gerard Arce)