Dreamsoftheworld dehadong delikado

POSIBLENG maging dehado ang kabayong si Dreamsoftheworld dahil makakalaban niya sina Sartorial Elegance at Diversity sa 3-Year-Old Maiden Race na ilalarga ngayong araw sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Pero inaasahang makikitaan ng husay si Dreamsoftheworld kaya naman ayon sa mga komento ng mga dehadista ay pwede itong makasilat.

Rerendahan ni veteran rider Jeffrey Bacaycay si Dreamsoftheworld, maliban kina Sartorial Elegance at Diversity, ang ibang kalahok ay sina Sampaloc’s Pride, Lightning Class, Kanyon For Freedom, Tawi Tawi at Heroes Of Caloocan.

Nakalaan ang P20,000 added prize para sa mananalong kabayo sa 1,200-meter race.

Samantala, pitong races ang pakarera ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Biyernes kung saan ipinagdiriwang din ang “2023 National Disability and Rehabilation Week Race”.

Isa pang aabangan ng mga karerista ay ang bakbakan ng 10 kabayo sa Philracom Rating Based Handicapping System na pakakawalan sa pangalawang karera. (Elech Dawa)