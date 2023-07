Dehins na kailangan mag-shorts! Mga kelot naglaro ng basketball habang naka-diaper

May kakaibang naisip ang mga lalaki na naglalaro ng basketball sa Leyte dahil diaper ang kanilang ginamit na uniporme at hindi jersey at shorts.

Sa ibinahaging video sa Facebook ni Abainel, makikita ang mga kalalakihan na nakahubad at nakasuot ng diaper.

Pero bago maglaro, humataw muna ang mga ito sa awit na ‘Jumbo Hotdog’.

Matapos ang paghataw, dito na nagsimula ang paglalaro ng mga lalaki habang nakasuot ng diaper.

Hindi naman ito problema sa mga lalaki at feel na feel pa rin ang paglalaro habang nakahubad at nakasuot ng diaper.

Maririnig naman sa video na tuwang-tuwa ang mga manonood sa mga kalalakihan na naglalaro.