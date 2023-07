Bet mo? Bebot minukbang mga butiki

Sa trip ng mga tao ngayon, tiyak na mapapakamot ka na lang sa ulo! Gaya na lamang ng bebot na ito sa TikTok. Ang trip niya? magmukbang ng mga butiki!

Ibinahagi ito ng user na si Great Fishing (@caucahaituong) sa kanyang account kalakip ang patanong na caption nito na, “Do you know what this baby is?”

Mapapanood sa video ang pagbida niya ng mga butiki na kanyang kakainin.

Nakapalibot ito sa pinggan na kung susumahin ay nasa 15 piraso.

Maliban dito, mayroon siyang kapartner na sawsawan na chili garlic oil na talaga namang itsura pa lang ay for sure uusok na ang bibig mo sa anghang.

Humakot ito ng daan-daan libong views at sandamakmak na funny comments mula sa madlang peeps.

Ilan sa mga komento:

Para kay @sammy43221, aniya, “Another lockdown is coming! Hahaha.”

“I respect your culture, but how healthy is this animal,” sey ni @idrisgracre.

Biro ng user na si @kezzia69, “I think these people come from a different world.”

May hiling naman si @aneka032, komento niya, “I wish she lived with me so she can eat the ones in my house bcz I’m afraid of them!”

“I have plenty in my house come and get them,” dagdag ni Ansuya Jaikaran.

Ikaw, kakasa ka bang tumikim nito? (Moises Caleon)