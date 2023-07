BeaDom binaha ng pagbati sa engagement

Mabilis na nag-trending sa Twitter ang mga hashtag ng pangalan nina Bea Alonzo at Dominc Roque’. Nag-post kasi ang dalawa na officially engaged na sila.

Isa yata ito sa mga celebrity proposal na talagang ang daming natuwa at masaya para sa BeaDom. Bumaha agad ng mga congratulatory messages ang Instagram account ni Bea .

Nanguna na nga rito si Vice Ganda na ang sabi, “Yahooooooo!!!! Mga bata ko yan o!!!! I’m very happy for u and Dom! Congratulations! Love u both!”

Si Heart Evangelista naman, “Beaaaaaa (kasunod ang mga crying, praying hand at heart emojis) I am so happy for you both!!!”

Napa- “Omg!!!!! Bei and Dom!!!! Congratulations!!!!!” si Anne Curtis.

Si Gabbi Garcia na close naman kay Dominic ay nag-comment din na, “Congratulations Papa Doms and Ate Bei!!!! So so so happy for you both!!!!”

Gayundin si Catriona Gray na engaged na rin at sabi naman, “Huhuhu the biggest congratulations!!”

Happy rin si Aga Muhlach na, “Yaaazz!!!! Saya ko for you both sobra! Alam mo yan!”

Nag-comment din ng congratulations sina Charlene Gonzales, Andrea Brillantes, Angelica Panganiban, Ivana Alawi, Maine Mendoza, Maja Salvador, Jericho Rosales, Julie Anne San Jose, Cristine Reyes, Kyline Alcantara, Barbie Imperial, Ellen Adarna, Jak Roberto, Sanya Lopez, Loisa Andalio at marami pang-iba.

Sa isang banda, ramdam naman sa palitan ng comment nina Bea at Dom na talagang looking forward na sila to spend their lifetime together.