Barbie na-offend kay Taylor Swift

Sunod-sunod ang mga confession kung gaano kabait si Barbie Forteza, na sinimulan nga ni Ivana Alawi.

Ngayon naman ay si John Lapus ang nagpatunay kung gaano kabait si Barbie.

“Mabait talaga si Barbie. Minsan nilapitan pa niya ako sa sinehan para lang mag-hello at ipakilala si Jak (Roberto) to think na magkalayo kami ng upuan,” chika ni John.

At siyempre, nagpasalamat si Barbie sa kuwentong `yon ni Sweet (tawag kay John).

Well, true naman na mabait talaga si Barbie. Na sa tuwing makikita mo siya, kahit kaming mga showbiz press, magpapatunay, na sobrang positive ng attitude niya, na nakaka-good vibes siyang kaharap.

Always smiling, at bongga mangumusta, na palaging papuri ang lalabas sa bibig niya. Hindi mo siya mariringgan ng mga nega na komento tungkol sa ibang tao, o kahit kanino pa.

In short, sarap kausap, at feel na feel mo ang kabaitan.

Anyway, aliw rin ang latest tweet niya tungkol kay Taylor Swift, ha! Ang bongga na na-offend siya sa kanta ni Taylor, dahil feeling niya ay sinulat/kinanta ni Taylor ang mga kuwento niya.

“May mga kanta si Mareng Taylor na nakaka-offend kasi parang kinuwento niya ‘yung experience ko! Atin-atin lang kasi `yon, Taylor!” sabi ni Barbie, kasunod ang mga kaaliw na emoji.

Anyway, ang dami ngang humu-‘hopya’ na sa GMA Gala ay si David Licauco ang maka-date niya, at hindi ang boyfriend niyang si Jak. Kaloka naman, ‘di ba?

“Hahahahaha! Gusto ko ‘yung ito na agad ang iniisip niyo. Samantalang ako, ginagawa ang lahat para magpagaling dahil may trabaho pa ko bago mag-Gala. Not Covid. Gumive up na lang talaga ang (sexy) body ko sa dami ng blessing this month. Amen. Pero gusto ko tong mga paganto, ha! It’s giving main character vibe! Nakaka-fretty, indeed! Char!” sabi lang ni Barbie, na again, sa halip na magpaka-nega ay mas piniling maging positive, ha!