Anak ni Jhong Hilario, kinagiliwan sa pagkanta ng ‘A Whole New World’

Muli na namang nagsabog ng good vibes ang two-year-old daughter ni Jhong Hilario na si Sarina.

Viral na ang video nila ni Jhong habang nagdu-duet ng “A Whole New World” na soundtrack ng animated Disney film na “Aladdin”.

Sa murang edad ay malinaw na nabibigkas ni Sarina ang lyrics ng inaawit niya.

Ilang netizen ang nagsabing uubra na si Sarina na sumali sa Little Miss Philippines dahil para itong si Aiza Seguerra noon.

Narito ang reaksyon ng mga follower ni Jhong:

“Jhong isali mo si Sari sa Little Ms U kahit saling cat lang pang pasaya, para matuwa si Vice pati madlang pipol.”

“She’s like little Aiza Seguerra during her time.”

“Galing galing magmemorize ng song ni Sarina.”

“Naku kahit magaling sa kantahan pero feel ko mas gusto talaga sumayaw ni Sarina hahaha.”

“Galing galing ambebe na yan eh! Sooo talented and matalino.” (Issa Santiago)