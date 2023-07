6 galamay ng robbery hold up group timbog

Arestado ang anim na miyembro ng isang robbery hold up group nang malambat ang mga ito sa isinagawang follow-up operation ng mga awtoridad noong Martes nang gabi sa Kidapawan City, Cotabato.

Ayon kay Region 12 Police Provincial Director Police Brig. Gen. Jimili Macaraeg, nadakip ang mga suspek na sina Gemar Solidag Tipan, 36, Manilito Paragas Linda, 42, Allan Colita Miesco, 49, Dennis Singson Sefuentes, 40, Denver Jay Sefuentes, 35, at Arcadio Dupa Sefuentes Jr, 57, sa isang checkpoint sa Jose Abad Santos St. Kidapawan City.

Nauna rito’y nakatanggap aniya ng tawag ang Makilala Municipal Police Station (MPS) noong Martes nang umaga tungkol sa holdapan sa Alabata store sa Barangay Malasila.

Natuklasan na hinoldap ng grupo ang tatlong ahente ng AJINOMOTO Phil Corporation at tinangay ang mahahalagang gamit at P50,000 cash na hawak ng mga biktima.

Agad na naglatag ng operasyon ang Makilala MPS, Kidapawan City Police station, Cotabato Police Provincial Office at iba pang unit ng pulisya para malambat ang mga suspek.

Hindi nakapanlaban ang mga suspek nang makorner sila sa checkpoint at marekober ang apat na iba’t ibang kalibre ng baril, mga magazine at mga bala nito gayundin ang nasa P35,000 halaga ng pinaniniwalaang shabu, sari-saring ID at ATM card ng kanilang mga biktima.

Dinala ang mga ito sa Kidapawan City Police Office habang inaalam din ng pulisya kung karnap ang ginamit nilang Mitsubishi Strada. (Edwin Balasa)