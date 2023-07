3 oras na hambalusan! Alex Eala abante sa quartefinals

NASUBOK nang husto ang tatag at lakas ni US Open girls singles champion Alexandra “Alex” Eala matapos nitong kailanganin na makipaghatawan sa loob ng tatlong oras bago tinalo ang nakatapat na si Jaqueline Adina Cristian ng Romania, 7-6(5) 6-7(1) at 6-2 sa W100 Vitoria-Gasteiz tournament sa Spain

“Salamat nanalo ako after 3 hours of playing! Laban!!!,” post lamang ng 19-anyos na si Eala sa pinamatagal nito na labanan sa papaangat nitong kampanya sa pagpapatalsik sa dating WTA ranked No. 58 at kasalukuyang pang-128 sa buong mundo na si Cristian.

“Happy with the way I played tonight. I play Quarterfinals later at 9 pm(Spain),” sabi pa ni Eala sa mahigpit na laban na nagawa niyang magtagumpay.

Hindi na sana aabot ang laban sa ikatlong set matapos itala ni Eala sa ikalawa ang 3-1 abante bago nagawa ni Cristian na basagin ang kanyang serve at agawin ang tiebreak.

Una nang nagwagi si Eala at partner na si Marina Bassols Ribera sa isa pang matinding upset matapos gulantangin ang second seed na kalaban upang sumulong sa ikalawang round ng $100,000 ITF women’s doubles event sa Peña Vitorian Tenis Club sa Vitoria Gasteiz sa Spain.

Binigla ng Pinay teen star at Globe Ambassador na si Eala at ni Bassols Ribera ng Spain ang opening round ng IV Araba World Tennis Tour Feminino matapos na itala ng unseeded duo ang matinding upset na straight-set victory laban sa second seeds na sina Ankita Raina at Prarthana Thombare ng India, 6-2, 6-2. (Lito Oredo)

See Related Story:

Alex Eala, Espanyolang pakner sinibak mga pambato ng India