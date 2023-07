Tots Carlos, Creamline pupukpok sa semifinals

Mga laro Huwebes: (PhilSports Arena)

Classification Round

9:30am — Gerflor vs Foton (11th-12th)

12:00nn — Akari vs Petro Gazz (9th-10th)

Semifinal Round

4:00 Cignal vs PLDT

6:30 pm. – Creamline vs F2 Logistics

MULING pamumunuan nina Tots Carlos at Jema Galanza ang Creamline Cool Smashers pagharap kontra F2 Logistics Cargo Movers sa single-round robin, six-team, Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference semifinals na gaganapin ngayong araw sa PhilSports Arena sa Pasig.

Parehong topnotcher sa Group A at B ang defending champions Creamline at F2 Logistics, ayon sa pagkakasunod, kaya sumampa sila sa semis.

Kasama ng Creamline, F2 Logistics, PLDT at Cignal na magpapaluan sa semis ang mga tigasing dayuhan na Kurashiki Ablaze (Japan) at Kinh Bac-Bac Ninh (Vietnam).

Magsisimula ang bakbakan ng Cool Smashers at Cargo Movers sa alas-6:30 ng gabi sa event na inorganisa ng Sports Vision Management Group, Inc.

Winalis ng Cool Smashers ang lahat na kalaban sa Group A kung saan nakatuwang nina Carlos at Galanza sina Alyssa Valdez, Celine Domingo at Michele Gumabao.

Ibabangga naman ng Cargo Movers ang kanilang pambato na sina Majoy Baron, Aby Marano at Kim Dy para masikwat ang unang panalo sa semis.

(Elech Dawa)

HANDA na sa semifinals sina Tots Carlos at ang Creamline.