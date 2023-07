Tapang sa pagharap

Ang pagbasura ng International Criminal Court (ICC) sa apela ng pamahalaang Marcos ay magpapatuloy ng imbestigasyon sa mga pagpatay na may kinalaman sa drug war sa bansa noong panahon ng dating pangulong Rodrigo Duterte.

Ipinakita ng pagpapasyang ito na hindi dapat ang pag-atake sa proseso ng ICC ang landas na tatahakin ng kasalukuyang pamahalaan, kundi ang pagkakaroon ng pagbubukas at kooperasyon.

Mahalaga na panatilihin ngayon ng ating bansa ang pagiging bukas at kooperasyon sa proseso ng ICC. Sa pamamagitan nito, mabibigyan natin ng paglilinaw ang mga pangunahing isyu hinggil sa “drug war.” Kung ang drug war ay talagang isinagawa nang patas, legal, at may respeto sa batas at karapatang pantao, tulad ng iginigiit ng dating administrasyon, tiyak na mapapatunayan ito sa isang malaliman, independiyenteng imbestigasyon. Ngunit kung hindi, magiging malinaw ang daang patungo sa pagkakamit ng katarungan para sa libu-libong Pilipinong naging biktima ng isang marahas at di-makatarungang “drug war.” Hindi ba nasa interes ng lahat na lumabas na ang katotohanan?

Sa halip na pagtanggi at pag-atake, ito ang tamang panahon para makipag-ugnayan ang ating pamahalaan sa isang masusing imbestigasyon. Kung totoo ang sinasabi nilang walang paglabag sa karapatang pantao at hindi ilegal ang drug war, hindi dapat sila matakot na masilip ng ICC. Ngunit kung may mga pangyayaring nagaganap na hindi ayon sa batas at sa karapatang pantao, higit sa lahat dapat na hanapin at bigyan ng hustisya ang mga biktima.

Ang pagbibigay ng higit na kooperasyon sa ICC ay magpapakita ng katapatan at pagkakaisa sa pagdepensa ng karapatan ng ating bansa. Hindi lamang ito para sa pagtupad sa proseso ng ICC, kundi para sa mas mataas na adhikain ng katarungan at katotohanan. Ang transparency at kooperasyon ay nagpapakita ng pagiging matapang at handang harapin ang anumang imbestigasyon.

Kung ang mga nagsagawa ng drug war ay may malinis na konsensya at tapat sa pagsunod sa batas, wala silang dapat ikatakot. Ngunit kung merong pagkukulang at kasalanan, ang pagharap dito ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pagpapakita ng pagpapahalaga sa buhay at karapatang pantao ng bawat Pilipino.

Ang pagiging bukas sa ICC ay pagpapakita ng ating determinasyon na magsilbing huwaran ng demokrasya at paggalang sa batas at karapatang pantao sa buong mundo. Hindi ito tungkol sa kahihiyan o pag-aalinlangan, kundi sa pagtindig para sa katotohanan at katarungan. Sa pagiging bukas natin, ipinakikita natin na ang mga biktima ay mahalaga, at ang pagkilos para sa kanilang katarungan ay hindi tayo titigil hangga’t hindi ito nararating.

Sa halip na mag-aksaya ng panahon at lakas sa pag-atake at pagbabanta sa proseso ng ICC, mas makabubuti na ilaan ito sa paglutas ng mga isyu at pagtanggap sa imbestigasyon. Ito ay isang hakbang patungo sa tunay na katarungan at kapayapaan para sa ating bansa at mamamayan. Tayo ay may pagkakataon na patunayan sa buong mundo na ang Pilipinas ay matapang, patas, at bukas sa pagbabago. Sa pagtahak natin sa landas ng transparency at kooperasyon, ipinakikita natin ang ating kagitingan at pagmamahal sa ating bansa at mga kababayan.