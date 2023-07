Tambay sa India pinakamayamang pulubi    

Sa ulat ng Economic Times, ang pulubing si Bharat Jain ng Mumbai, India ang pinakamayamang pulubi sa buong mundo.

Ang net worth ni Jain ay US$900,000 (P48.9M).

May nabili si Jain na two-bedroom flat sa Mumbai at may pag-aaring dalawang tindahan sa Thane kung saan tumatanggap ito ng halos P20,000 buwanang kita.

Naipon no Jain ang kanyang kayamanan sa sa panghihingi ng limos sa mga lansangan ng Mumbai.

Batay pa sa record, kumikita si Jain ng 2,000-2,500 Indian Rupee kada araw sa loob ng 10-12 oras ng panghihingi ng limos.

Kung iku-convert sa piso, mahigit P1,000 kada araw ang kanyang kinikita.

Bukod sa nabiling mga property, napag-aral din ni Jain ang kanyang mga anak sa mga convent school.

May asawa at dalawang anak na lalaki si Jain. Kasama rin ni Jain sa kanyang pamilya ang kapatid niyang lalaki at ama.

Matagal nang hinihiling ng pamilya ni Jain na tigilan na nito ang panghihingi ng limos pero ayaw nitong tumigil dahil sa laki ng kanyang kinikita na talo pa ang isang office worker.