Taho, maruya, espasol sikat na panghimagas sa buong mundo

Tatlong paboritong meryenda ng mga Pinoy ang napasama sa mga the best na street food sweets sa mundo.

Pasok sa Top 50 Best Street Food Sweets in the World (July 2023) ng TasteAtlas ang Pinoy favorites na taho, maruya at espasol.

Pang-25 ang taho sa 4.2 rating mula sa kabuuang 5 rating habang nasa 37th spot ang maruya na may 4 rating.

Samantala, lumanding naman sa ika-44 na puwesto ang espasol sa 3.8 rating.

Nanguna sa listahan ang egg tart na Pastel de Nata ng Portugal sa nakuha nitong 4.8 rating.

Pasok sa Top 3 ang pancake na Serabi ng Indonesia (4.7) at ice cream na Dondurma ng Turkey (4.6). (IS)