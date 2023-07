Student-athlete, kaisa-isang summa cum laude ng Bicol U

Lodi ang isang student-athlete na ito mula sa Bicol University na nagtapos bilang kaisa-isang graduate na nakakuha ng pinakamataas na karangalan.

Siya si Charmaine Alarzar mula Daraga, Albay na kumuha ng kursong Bachelor of Science in Exercise and Sports Science Major in Fitness and Sports Coaching (BSESS FSC) na may latin honors na Summa Cum Laude.

Hindi umano maipaliwanag ni Charmaine ang saya na kanyang naramdaman matapos malaman na siya lang ang nag-iisang summa cum laude sa kanyang batch sa kabila ng kanyang busy na iskedyul sa pagiging atleta, estudyante at part-time worker.

Ang isport na volleyball ang nilalaro niya habang ilan sa mga trabaho na kanyang pinasukan ay ang pagiging service crew, kasambahay, taga-laba at babysitter na super proud niyang ginawa dahil isa ito sa pamamaraan niya upang pandagdag allowance.

Isa sa naging sikreto ni Charmaine ay ang pagkakaroon ng time management. Aniya, “May nakalaan na oras na dapat unahin or nakafocus lang ako sa studies and may oras din para sa sports na ginagawa ko.”

Dagdag pa nito, ang kanyang mga magulang ang nagsilbi niyang inspirasyon sa pag-aaral.

Maliban sa latin honors, nakatanggap din siya ng award gaya ng outstanding college graduate award at outstanding university college graduate in scholarship.

“Thank you Lord palagi. Thank you so much to everyone who helped make this possible! and my heartfelt congratulations to all graduates of batch 2023. We’ve earned it!” sey niya sa kanyang FB post.