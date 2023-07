Sofia, Joe hiwalay na

Pagkatapos ng pitong taong kasal, hiwalay na sina Sofia Vergara at Joe Manganiello.

Nagpadala ng joint statement ang dalawa na lumabas sa Page Six, “We have made the difficult decision to divorce. As two people that love and care for one another very much, we politely ask for respect of our privacy at this time as we navigate this new phase of our lives.”

Nagsimula ang rumor na hiwalay na ang dalawa noong mag-celebrate si Sofia ng kanyang 51st birthday sa Capri, Italy last July 10. Wala si Joe sa photos at videos na in-upload ni Sofia sa kanyang Instagram account. Napansin din ng kanyang followers na hindi na rin nito suot ang kanyang wedding ring.

Nag-post ng series of sexy photos ang ‘Modern Family’ star at sa isang post ay nilagay niya ang caption na “When life gives u lemons u come to Italy to squeeze them.”

Huling nakitang kasama ng Colombian actress si Joe ay noon pang June sa Hoboken, New Jersey. Binisita ni Sofia si Joe sa set ng bagong pelikula nito na ‘Nonnas’.

Ayon sa isang source, “Sofía and Joe have been growing apart for a while now and are taking some distance from each other to contemplate their future.”

Pero sa Instagram ni Joe, simpleng pagbati lang ang pinost niya para kay Sofia, “Feliz Cumpleaños Sofía!!!”

Kinasal sina Sofia at Joe noong November 2015 sa Palm Beach, California. Nakilala nila ang isa’t isa dahil sa common friend nila na si Jesse Tyler Ferguson in 2014 sa White House Correspondents’ Association dinner. (Ruel Mendoza)