Sobrang in love: Ruru, Bianca nakalimang taon na

Akalain mo at limang taon na palang magkarelasyon sina Ruru Madrid at Bianca Umali.

At siyempre, hindi pinalampas ng hunk actor na hindi batiin ang kanyang girlfriend sa kanyang social media accounts.

Eve of their anniversary noong July 18 (July 19 nga kasi ang actual), bumati na si Ruru at tinawag nga na soulmate at bestfriend, bukod sa love niya si Bianca.

Ayon kay Ruru, “To my soulmate, my best friend, and my love, happy 5th anniversary. Thank you for loving me at my worst. Thank you for inspiring me to do my best. Thank you for making me a better human. Thank you for being in my life.

“I love you Maria Isadora Bianca, always and forever.”

Habang isinusulat namin ito, wala pang ‘pasabog’ na anniversary greetings si Bianca kay Ruru. Pero si Ruru nga ay mukhang napakaagang gumising sa special day nila dahil nakuha pang mag-post sa kanyang Threads account ng, “Happy anniversary my love. I miss you already! Call me when you wake up.”

Ay ibang level din ng love, ha!

