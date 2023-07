Scalawag sa Bilibid inamin

Aminado si Bureau of Corrections (BuCor) Deputy Director for Operations at New Bilibid Prison (NBP) Acting Superintendent Angelina Bautista na may scalawag sa kanilang hanay na nakipagsabwatan sa pagpasok ng mga kontrabando sa pasilidad.

“Hindi makapapasok ‘yan kung walang connivance ng BuCor personnel,” diin ni Bautista.

Nagbabala ito na malalagot ang mga tauhan ng pasilidad na mapatutunayang dawit sa patuloy na pagpasok ng mga kontrabando, kabilang ang ilegal na droga sa NBP.

Para masugpo ito, ginawang taktika ni Bautista na manawagan sa hanay ng mga person deprived of liberty (PDL) na sila na mismo ang magsuko ng mga kontrabando kaysa mahuli sila.

Sa kanyang ulat kay BuCor Director General Gregorio Pio P. Catapang Jr., sinabi ni Bautista na personal na isinuko ng PDL na si Robert Gamboa ang isang asul na pouch na naglalaman ng anim na sachet ng hinihinalang shabu at iba pang paraphernalia na nakalagay sa loob ng dalawang lata ng pineapple.

Gayunman, tumanggi si Gamboa na tukuyin ang source ng kontrabando at kung paano ito naipasok sa NBP.

Mula sa maximum security compound, inilipat din si Gamboa sa medium security compound para sa kanyang seguridad.(Betchai Julian)