Santo Papa iniupo Pilipinong pari sa Vatican

Nagtalaga si Pope Francis ng Pilipinong pari bilang isa sa dalawang opisyal ng Dicastery for Evangelization sa Vatican.

Kasama ni Monsignor Erwin Balagapo si Monsignor Han Yun Taek ng South Korea para pamahalaan ang Section for the First Evangelization and New Particular Churches na pinamumunuan ng kapwa Pilipino niyang pari na si Cardinal Luis Antonio Tagle.

Magsisilbi sila sa nasabing tanggapan sa loob ng susunod na limang taon.

Inordinahan na pari si Msgr. Balagapo noong Hulyo 12, 1996 sa Palo, Leyte.

Iniakda niya ang aklat na Matrimony and Family: A Human Reality par Excellence According to the Teachings of Karol Wojtyla noong 2013.