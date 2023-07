Romualdez: MIF dapat ‘di mabahiran ng politika

Tama lamang na ilayo o hindi mababahiran ng politika ang bagong naisabatas na Maharlika Investment Fund (MIF) upang magtagumpay ang layunin nito.

Ito ang binigyan-diin ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez bilang pagsang-ayon na rin sa desisyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr. na ilayo sa politika ang MIF upang magtagumpay ito sa pamamagitan na rin ng pagbasura nito sa panukala na magsilbi siya o kaya’y ang kalihim ng Department of Finance bilang chair ng MIF.

Iginiit ng pangulo na dapat hawakan at patakbuhin ito ng isang independent financial managers upang mailayo o hindi ito mabahiran ng anumang politika.

“President Ferdinand R. Marcos, Jr.’s decision to insulate Maharlika Investment Fund’s handling from politics, is a prudent move that augurs well for the success of the country’s first-ever sovereign wealth fund,” ayon pa kay Romualdez. (Eralyn Prado/Billy Begas)