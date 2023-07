Roberto Racasa, Ting Ledesma bibisita sa TOPS Usapang Sports

IPAPAKITA ang galing ng Pinoy sa ‘memory game’ at tagumpay ng table tennis sa international arena bilang sentro ng talakayan sa pagbabalik ng Tabloids Organization in Philippine Sports, Inc. (TOPS) ‘Usapang Sports’ ngayong Huwebes (July 20) sa Conference Room ng Philippine Sports Commission (PSC) sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex (RSMC) sa Malate, Manila.

Personal na ibibida ni Roberto Racasa, tinaguriang ‘Father of Philippine Memory Game’, ang natatanging galing ng mga Pinoy sa naturang sports sa kanyang pagbisita sa lingguhang sports forum ganap na alas-10:30 ng umaga sa pagtataguyod ng PSC, Behrouz Persian Cuisine at Pocari Sweat.

Ang 40-anyos na si Racasa ang tumatayo ring trainer at coach ng kanyang anak na si Antonelle Racasa na kamakailan lamang ay matagumpay na nakatanggap ng kanyang Women International Title sa larangan ng chess.

Ibibida naman ni Ting Ledesma, pangulo ng Philippine Table Tennis Federation (PTTF), ang naging tagumpay ng Philippine Team sa nakalipas na SEAG at age group tournament, gayundin ang hosting ng World Junior table tennis championship sa Puerto Princesa, Palawan.

Inaanyayahan ni TOPS President Beth Repizo ang mga miyembro, opisyal at sports enthusiast na makiisa sa programa na mapapanood din ng live via liverstreaming sa TOPS Usapang Sports Facebook page at sa Channel 8 ng Pinoy Ako (PIKO) mobile apps.

(Abante Sports)