PSC, mga inter-agency pinaplantsa World Cup

ISINAGAWA ng Philippine Sports Commission (PSC) nitong Miyerkoles ang pagho-host sa huling Inter-Agency Meeting para sa FIBA World Cup (FIBAWC) sa makasaysayang Rizal Memorial Coliseum sa Maynila.

Ang ahensya ng sports, na may mahalagang papel sa paghahanda para sa kaganapan bilang tagapag-alaga ng P1 bilyong pondo ng gobyerno, ay nanguna sa 41 ahensiya ng gobyerno na kinatawan sa pulong.

“This assembly marks a pivotal moment in our collective efforts to ensure the success and excellence of the upcoming FIBA World Cup. With only 37 days before the Games, let us seize this opportunity to collaborate, exchange ideas, iron things out, and pave the way for an unforgettable hosting,” sabi ni Bachmann.

Dagdag pa ng sports agency chief, bukod sa financial backing ng national government, ang PSC ay magpapaabot din ng tulong sa pag-aalaga ng mga clearance at permit na kailangan para sa sports at media equipment, na inaasahang dadalhin sa bansa.

Ang mga pasilidad ng PSC sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex (RMSC) sa Maynila at PhilSports Complex sa Pasig, na gagamitin sa World Cup, ay aayusin at ire-rehabilitate, na siya ring sinabi ng Department of Works and Highways (DPWH) at ginagawa sa mga kalsada patungo sa mga lugar ng kaganapan.

“For this hosting, we are creating a Multi-Agency Command Center (MACC) here inside the RMSC for real-time monitoring of key roads, all venue surroundings, coordinated traffic management, and delegate transportation movement,” sabi ni FIBAWC Chief Implementor Ramon “ Tats” Suzara.

Naka-iskedyul sa bansa sa pagitan ng Agosto 25 hanggang Setyembre 10 at gumuhit ng mga world-class na atleta at manonood mula sa buong mundo, ang kaganapan ay naglalayon na maging pinakapinapanood na kaganapan sa palakasan sa 2023.

“With the support of our President, let’s get our acts together and get things done two weeks before the opening on August 25,” pagtatapos ng Senior Deputy Executive Secretary ng Malacañang na si Atty. Hubert Guevara.

(Lito Oredo)