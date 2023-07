Piolo ‘Pambansang Third Wheel’!

Sa kanyang Threads account, nag-post si Piolo Pascual ng picture ng mag-asawang George Clooney at Amay Clooney kasama ang kaibigan ni George na si Bill Murray habang nakaupo sa isang yacht.

Sa picture, magkatabi ang mag-asawa na sweet pa rin tingnan habang si Bill ay nakatingin na lang somewhere.

Naka-relate yata si Piolo sa naturang picture kunsaan ay siya si Bill na kaibigan ng mag-asawa at tinawag na ‘third wheel’ ang sarili.

Tila tanggap na ni Piolo na for the longest time ay palaging third wheel na lamang siya sa mga kaibigang magdyu-jowa

Caption kasi sa photo na ipinost, ‘When you’ve been a third wheel for so long that your couple friends adopt you as their child,’ at sa sariling caption nga ni Piolo ay nag-post ito na, “…oh well.”

Dahil sa Threads post niyang ‘yon, may mga nag-reply ng laugh emojis. May nagsabi na, “Lalim naman po ng hugot.” May nag-comment din na willing silang i-adopt din si Piolo at tila pinalalakas ang loob ng actor at sinabing, “Darating din ang para sa ‘yo, Papa P!”

Sa isang banda, madalas na matanong si Piolo pagdating sa kanyang love life, pero palagi niyang sagot ay busy talaga siya sa work, huh!

‘Yun na!

(Rose Garcia)