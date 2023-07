PBBM target bakanteng lote sa pabahay program

Nagpalabas ng executive order si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. upang ideklara ang housing project na Pambansang Pabahay Para sa Pilipino (4PH) bilang flagship program ng kanyang administrasyon, kasabay ng tagubilin sa mga ahensiya ng gobyerno na isumite ang imbentaryo ng mga nakatiwangwang na lupa.

Sa Executive Order No. 34, na nilagdaan noong July 17 pero nitong Miyerkoles lamang isinapubliko, iginigiit dito na suportahan ang programa ng Department of Human Settlements and Urban Development’s (DHSUD).

Binanggit ni Marcos na ang mga government agencies, departments, instrumentalities, at government-owned or controlled corporations (GOCCs) ay kailangang magsagawa ng “inventory of the lands that they own and administer, and submit the complete list” sa housing department sa loob ng 60 araw simula nang ilabas ang EO.

“The inventory of lands shall include government-owned idle lands or lands that have not been used for the purpose for which they have been originally reserved or set aside for at least 10 years, and on which no improvements have been made by the owner as certified by the concerned LGU,” anang presidente.

Trabaho naman ng DHSUD na alamin ang mga lupain na pag-aari ng national at local government na puwedeng gamitin sa housing project.

Kailangan naman ng DHSUD, sa pamamagitan ng Department of Environment and Natural Resour­ces na irekomenda kay Pangulong Marcos ang “issuance of Proclamations declaring said public lands as alienable and disposable, and reserving the same for housing and human settlement purposes, subject to existing laws, rules and regulations.”

Target ng housing department na makapagpatayo ng 1 milyong pabahay kada taon hanggang sa katapusan ng termino ni Marcos sa 2028 upang mabawasan ang housing backlog.