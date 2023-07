Painters sasagupa sa 2023 Jones Cup

IREREPRESENTA ng Rain or Shine ang Pilipinas sa 2023 William Jones Cup sa Agosto 12-20 sa Taipei, Taiwan.

Nakatanggap ng imbitasyon ang PBA para sa prestihiyosong dribolan na magbabalik matapos ang tatlong-taong pagkawala dahil sa Covid-19 pandemic.

Inaprubahan na ng PBA Board sa pamamagitan ni chairman Ricky Vargas ang partisipasyon ng Rain Or Shine, ayon kay Commissioner Willie Marcial.

Naniniwala si Marcial na may ibubuga ang Painters kontra mga bigating koponan mula Asia at Middle East.

Sakto ang torneo para sa koponang pag-aari nina Raymond Yu at Terry Que dahil nagpapalakas pa sila habang pahinga ang PBA dahil sa paparating na 2023 FIBA World Cup.

“We are honored not just to represent the PBA, but also the country in the Jones Cup. The high level competition will also help us to better prepare for the upcoming PBA season. We will give it our best shot and hope to bring honor to the country,” wika ni ROS Board Governor at team manager Atty. Mert Mondragon.

Inaasahang magpapasiklab ang mga bata ni coach Yeng Guiao gaya nina Rey Nambatac, Anton Asistio, Gian Mamuyac, Leonard Santillan, Shaun Ildefonso at Andrei Caracut.

Nagwagi na ng anim na korona sa torneo ang Pilipinas, una taong 1981 sa pasiklab ng Northern Cement team, kasunod noong 1985 sa pabida ng San Miguel Beer squad.

Kampeon naman ang Philippine Centennial team noong 1998 at ginaya ito ng Gilas Pilipinas taong 2012.

Kinana ng Mighty Sports ang huling dalawang korona noong 2016 at 2019 nang walisin ng Charles Tiu-mentored squad ang tournament, 8-0.

(Abante Sports)