P170B NAIA rehab inaprub

Inaprubahan ng National Economic and Development Authority Board ang solicited proposal para sa rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA) na nagkakahalagang P170.6 bilyon.

Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, layunin ng proyektong bigyan ng lunas ang matagal nang mga problema sa NAIA. Ang plano ay ipa-bidding ang proyekto ngayong taon para maumpisahan na ito sa 2024.

Nasa ilalim ng Department of Transportation at Manila International Airport Authority ang proyekto. Ang kontrata ay para sa 15 taon para i-maintain at i-upgrade ang NAIA.

Nagpahayag ng interes ang Manila International Airport Consortium na binubuo ng pinakamalalaking kompan­ya sa bansa sa proyekto ngunit P267 bilyon ang nakikita nitong halaga ng proyekto na kailangang gawin sa loob ng 25 taon. Nag-alok pa itong magbigay kaagad ng P57 bilyon sa pamahalaan sa unang taon pa lamang na halos 1/3 na ng halagang gastos na tinitignan ng DOTR/MIAA.

Sa isang pahayag, sinabi ng consortium na naniniwala itong mas mahabang panahon at mas komprehensibong solusyon ang kailangan para sa modernization ng NAIA at kailangang may kakayanan ang gagawa ng proyekto at kakayanin ang mga dapat gawin sa pinakamaagang panahon.

Sabi ng MIAC, kaisa sila ng pamahalaan sa pagbibigay prayoridad sa infrastructure projects at naniniwala silang mahalagang maayos na ang NAIA dahil ito ang pangunahing gateway sa bansa at ang karanasan ng mga turista at investor dito ay may epekto sa kanilang desisyon sa pag-invest sa bansa o sa pagbisita muli dito. (Eileen Mencias/Aileen Taliping)