Patay ang kinikilalang lider ng New People’s Army (NPA) sa engkuwentro sa pagitan ng tropa ng pamahalaan sa Casiguran, Sorsogon.

Kinilala ito na si Fernando De Marquez Dialogo alyas ‘Karen’, lider ng Platun 1, Sentro De Gravidad (SDG), Kilusang Larangan Gerilya 1, Sub-Regional Committee 3 ng Bicol Regional Party Committee (BRPC) at residente ng Barangay Lapinig, Gubat, Sorsogon.

Sa ulat ng pulisya kahapon, bumulagta si Dialogo nang makasagupa ng grupo nito ang tropa ng 31IB, SPPO, RIU5, 504th Maneuver Coy at RMFB5 sa Barangay Boton, Casiguran, Sorsogon bandang alas-7:30 nang umaga noong Sabado.

Narekober sa lugar ang isang M16 rifle, communication device na may battery, 2 molotov, backpack, mga gamot at iba pang personal na gamit ng mga tumakas na rebelde.

Noong Nobyembre ng nakaraang taon, isa si Dialogo sa sisilbihan sana ng warrant of arrest sa kasong attempted murder sa Barangay Tigbao, Casiguran pero nauwi ito sa engkuwentro na na­ging dahilan ng pagkasawi ng rebel returnee na si Caesar Garces Groyon alyas Poloy habang nakatakas si Dialogo at dalawa pa nitong kasama.

Samantala, nadakip din ang isang lider ng CPP-NPA at isa sa Top Most Wanted Person sa national level na may patong sa ulo na P750,000 na si Romeo Cudal, 66, alyas Ramon Daniel/Luis/Kiko/Ka Nick/ at Ka Non sa operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sa Barangay Andres Bonifacio, Diffun, Quirino.

“Kasama si Cudal sa priority target list ng CIDG bilang Top 4 sa Komiteng Probinsya Isabela, Komiteng Rehiyon-Cagayan Valley at Top 10 sa KLG-QNV/RSDG, KR-CV. Itinalaga ito sa Finance/Economic ng Central Front at Secretary ng SPP-GANI, Southern Front,” ayon kay CIDG Director PMGen Romeo M Caramat Jr. (Edwin Balasa)