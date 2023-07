Ni-reveal ang sikreto: RR ‘lugain’

Wapakels ang dating aktres-TV host na ngayo’y businesswoman na si RR Enriquez na posibleng mapingasan ang kanyang sexy at beautiful image sa rebelasyong ibinahagi niya sa kanyang Instagram kunsaan ipinaskil niya ang selfie shot na may tissue sa kanyang tenga.

Ipinangalandakan kasi ni RR na isa syang ‘lugain’ kaya niya nilalagyan ng tissue ang tenga niya para maiwasan itong tumulo.

Sey pa niya sa caption, “Yung ang ganda mo pero may luga ka. This is something I’m not embarrassed anymore… I have a basag na tenga…”

Sa kanyang salaysay, labis na naapektuhan ang kanyang tenga sa sobrang pagsundot niya na umaabot sa eardrum niya kapag nililinis niya ‘yon.

“Yung tipong hanggang eardrums at utak na yung paglilinis mo…,” patuloy niya.

Sa tuwing mababasa ang loob ng tenga niya kapag nagsu-swimming ay nagkakaluga na siya kinabukasan, “…the next day magnanaknak na ang ears ko.”

Sampung taon na raw siyang ‘lugain’ ayon kay RR at kaya naulit na naman ang luga niya ay dahil pinanggigilan na naman niyang sundutin ang kanyang tenga.

Kaya nagbabala si RR sa mga bata na iwasang sundutin at masaktan ang kanilang eardrums kapag naglilinis ng tenga.

Naka-relate naman si Mariel Padilla na dating ‘lugain’ din pala.

Sa kanyang comment, nag-share ang misis ni Senator Robin Padilla, na gumagamit pa ng earplugs kapag naliligo, pero gumaling din naman daw ang problema niyang ito.

Sad to say, ang kay RR ay kailangan daw ng operasyon ayon sa comment-reply niya kay Mariel. (Rey Pumaloy)