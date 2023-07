NCR, Cavite hagip ng power interruption sa July 23

Makakaranas ng power interruption ang ilang bahagi ng Metro Manila at Cavite sa July 23, ayon sa Manila Electric Company (Meralco).

Ayon sa website ng distribution firm, magsasagawa ng upgrading ng pasilidad sa Sto. Tomas Village sa Deparo, Caloocan City (10 a.m. hanggang 3 p.m.).

Sa Bagong Silangan, Quezon City naman, may ilalagay na mga bagong pasilidad sa kahabaan ng Gen. Geronimo Street mula 9 a.m. hanggang 4 p.m. Apektado rito ang mga kalapit lugar.

Magsasagawa naman ng preventive maintenance at testing works ang Meralco sa Imus substation kaya apektado rito ang maraming lugar sa Imus hanggang sa Dasmariñas City, Cavite mula 3:30 a.m. hanggang 4 a.m. at 10 a.m. hanggang 10:30 a.m.