Natagpuan na ang susi sa pag-unlad ng Pilipinas?

Madalas nating naririnig na kapag may mga suliranin o bulok sa sistema, kailangan baguhin ang mga area na ito.

Naririnig din natin na kapag hindi naman sira ay dapat hindi ayusin. Ang ibig sabihin ba nito ay huwag pakialaman ang mga bagay na tumatakbo naman ng maayos upang hindi na magkaroon ng peligro na maging hindi maayos kapag pinakialaman? Para sa akin, maari naman din galawin ang mga bagay kahit walang nakikitang suliranin. Ang isang matibay na dahilan para rito ay kung ang pagbabago ay magdudulot na pagpapabuti sa anumang larangan nito.

Sa madaling salita, para maging makatwiran at karapat-dapat ang anumang pagbabago, kailangan malinaw na tumutugon ito sa isang suliranin, o may layun itong pagpapabuti.

Nitong mga nakaraang linggo ay magkasunod na isinapubliko ang dalawang malaking pagbabago. Ang una ay ang bagong tema para sa turismo ng Pilipinas—mula sa kinasanayan at tila epektibo namang “It’s more fun in the Philippines” tungo sa “Love the Philippines.” Ang ikalawa ay ang pagpapalit ng logo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na mas kilala sa tawag na PAGCOR.

Ilapat natin ang mga tanong na ating inihanay kanina. Una, may suliranin ba na tinutugunan ang mga pagbabagong ito? Para sa turismo, maganda sanang ipinakita ang datos na hindi na epektibo ang lumang tema. Sa ganun, magiging malinaw sa isip ng tao ang sagot sa tanong na bakit kailangang palitan. Base rin kasi sa mga ulat, tumataas ang numero ng ating turismo bago pa man inilabas ang bagong tema.

Para naman sa bagong logo ng PAGCOR, palagay ko malinaw sa lahat, maging ang bagong pamunuan nito na wala namang problema sa kasalukuyang logo. Kaya, ang unang tanong ay, bakit kailangan ng bagong logo? O dahil ba luma na ang kasalukuyang ginagamit? May mga logo sa buong mundo na daang taon ang binilang na nguni’t hindi nagbago. Ang logo ng beer na Stella Artois mula sa Belgium ay 656 na taon na. Ang kilalang tsaa na Twinnings ay may logo na 235 na taon na. Ang logo ng American Red Cross ay 158 taon na at ang sa Nestle’ ay 154 taon na. Kung mag-iisip nang mabuti at walang ibang pakay, ang pangunahing halaga ng logo ay ang bilang bahagi ng pagkakakilanlan ng organisasyon. Hindi ba mas nakakabuti na hindi pinapalitan ang logo lalo nga’t wala namang problema?

Sunod, may maidudulot ba na pagpapabuti ang pagbabago? Para sa slogan ng ating turismo, mahirap malaman ang sagot dito. Kung tumaas man ang halaga ng ambag ng turismo sa ating ekonomiya, nangangahuluguan ba na ito ay dahil iniutos natin sa mundo na mahalin tayo? Pero, baka nga. Nguni’t para sa bagong logo ng PAGCOR, mas tatangkilikin ba ang mga casino ng PAGCOR dahil bago na ang logo nito? May maririnig kaya tayo na “halika na, punta tayo sa casino at bago ang logo?”

Ayon sa pamunuan nito, ang bagong logo ay sumisimbulo sa bagong simula. Ito, anila, ang bukang-liwayway ng bagong pag-asa para sa isang mas maganda at maliwanag na bukas sa ilalim ng bagong administrasyon. Tila natagpuan na nila ang susi sa kaunlaran ng Pilipinas at ito’y nakasalalay sa logo. Sa sobrang generic ng kahulugan nito, maari na rin ilapat ang logo sa anumang organisasyon.

Kasipsipan, pagkakakwartahan, o bayad utang, o lahat ng mga ito?