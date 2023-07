Mga private school umapela: No permit, no exam mapanganib

Nag-isyu ng open letter sa mga mambabatas ang malalaking grupo ng private schools na umaapela laban sa pagpasa ng Senate Bill 1359 o ang No Permit, No Exam (NPNE) Prohibition Act.

Nakapirma rito ang Catholic Educational Association of the Philippines (CEAP), Philippine Association of Colleges and Universities (PACU), Philippine Association of Private Schools, Colleges, and Universities (PAPSCU), Association of Christian Schools, Colleges, and Universities (ACSCU) at Unified TVET of the Philippines, Inc (UniTVET).

Sa nasabing liham, binigyang-diin ng grupo na maraming private schools ang tuluyan nang magsasara kapag naisabatas ang panukala.

Sinabi ng grupo na sakaling hindi na mapuwersang magbayad ng tuition sa tamang oras ang mga estudyante at magulang, mawawalan na ng pondo ang private schools sa loob lamang ng dalawang buwan.

Dagdag pa ng grupo na maraming guro at staff ang mawawalan ng trabaho kapag nawalan na ng cash flow ang mga paaralan.

Mayroon namang ipinatutupad na lunas ang mga paaralan sa mga hindi kayang magbayad ng tuition sa tamang oras, ayon pa sa kanila.

“Schools allow enrollment upon payment of a small fraction of the tuition fees, with the rest to be paid on an installment basis. Promissory notes allow students to take exams if they cannot yet afford to pay. These systems have been in place for decades. They provide a fair balance between ensuring the students’ education and keeping the school afloat,” ang sabi ng grupo.