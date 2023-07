Light Bearer bibira sa 3YO Sprint Race

MAKIKIPAGTAGISAN ng bilis si Light Bearer kontra limang matutulinng kabayo paglarga ng 2023 Philracom 3-Year-old Sprint Race na pakakawalan sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa susunod na buwan.

Sasakyan ni jockey Isaac Ace Aguila si Light Bearer para harapin ang mga kalahok na sina Badboy MJ, Boat Buying, Borrowed Heaven, Sandigan at Deus Ex Machina.

May distansiyang 1,000 metro, nakalaan sa nasabing event ang P1.5M guaranteed prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P900,000, mapupunta ang P337,500 sa second placer habang P187,500 at P75,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

Komento ng mga karerista sa Facebook page ng karera, posibleng magbigay ng magandang laban ang kabayong Boat Buying at Sandigan dahil kilala rin sila na mabibilis sa arangkadahan.

Kukubrahin naman ng breeder ng winning horse ang P75,000 habang P45,000 at P30,000 ang second at third.

(Elech Dawa)