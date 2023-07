Kagawad, 2 pa todas sa salpukan ng van, tricycle

Tatlong katao ang nasawi, kabilang ang isang barangay kagawad, habang tatlo pa ang sugatan nang magbanggan ang tricycle at van na pag-aari ng lokal na pamahalaan sa Lope de Vega, Northern Samar noong Martes.

Kinilala ang mga biktima na sina Amalia Arnio, 51-anyos, kagawad sa Barangay Bayho, Dennis Cailo, 38-anyos, driver ng tricycle at pasaherong si Rosa Galvan, 60-anyos. Samantala, ginagamot sa isang ospital ang tatlong sugatan.

Sa ulat, patungong Calbayog City ang van na nakarehistro sa Northern Samar Provincial Health Office nang mawalan ito ng kontrol habang minamaneho ni Joel Lutao, 44-anyos sa national highway sa Barangay Bayho, Lope de Vega bandang alas-otso nang umaga.

Napunta ito sa kabilang lane at nasalpok ang tricycle na minamaneho ni Cailo na may sakay na dalawang pasahero.

Hindi naman nasugatan si Lutao na nasa kustodiya ng Lope de Vega Municipal Police Station. Kakasuhan ito ng Reckless imprudence Resulting in Multiple Homicide, Multiple Serious physical Injury at damage to property. (Ronilo Dagos)