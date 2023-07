How sweet: Sarah maagang gumigising para kay Matteo

Excited si Matteo Guidicelli sa naging first taping day para sa bago niyang teleserye.

Sa morning show na ‘Unang Hirit’ ay nag-live si Matteo at nagkuwento ng kanyang mga naging mga eksena para sa teleseryeng ‘Black Rider’.

“Marami na kaming nakunan na mga eksena. Mostly ay pareho kaming nakamotorsiklo ni Ruru (Madrid). May mga eksena pa kaming kukunan na nagkakarera kami. Hitik sa stunts ang teleserye na ito kaya dapat nilang abangan,” report pa ni Matteo.

Maaga nga raw nagising si Matteo para sa unang taping day niya. Sinabayan daw siyang magising ng misis niyang si Sarah Geronimo na excited din para sa taping niya.

“Lagi namang maaga ring magising si Sarah. Since I started doing ‘Unang Hirit’, gising na siya bago pa ako pumunta sa studio. Kaya lagi niya tayong napapanood. Ito ngang first taping day ko, nae-excite din siya, para rin daw siyang nagte-taping,” natatawang kuwento ni Matteo.

Lagi raw sinasabi ni Sarah sa kanya na mag-ingat dahil alam daw nito na may action scenes itong gagawin sa teleserye.

“‘Yun naman ang lagi kong ginagawa. Nag-iingat tayo parati para at the end of the day, nakakauwi ako sa misis ko.

“In regards sa ‘Black Rider’, I commend the writers and our director for coming up with a show like this na nagbibigay pugay sa mga delivery rider. Isa kasi sila sa mga naging frontliners noong pandemic.

“They developed this whole show to give due respect sa lahat ng mga frontliners. Noong pandemic, nagmo-motor sila. Lahat ng mga delivery riders, kahit sobrang pandemic, nagtatrabaho pa rin sila. Ang I am happy to be part of this show,” sey ni Matteo.

