Francine problemado rin sa lalaki

Biglang sumulpot si Francine Diaz sa premiere night ng pelikulang ‘Mary Cherry Chua’.

Eh kasi nga, nakatrabaho niya si Joko Diaz sa ‘Kadenang Ginto’ noon, at naging kaibigan nga niya ang anak nitong si Ashley, ang bida sa pelikula.

“Ngayon lang ulit kami nagkita, kasi pareho rin kaming busy. All out support po ako sa kanya,” sabi ni Francine kay Ashley.

Chika nila, magkasundo raw sila sa maraming bagay, lalo na sa pagkain.

“Shopping at kain talaga kami nagkakasundo. Kahit madalang kaming magkita, pero pag nagkasama naman kami, masaya,” sabi naman ni Ashley.

Pagdating ba sa mga boylet, dyowa, magkasundo rin sila? Nagchichikahan din ba sila?

“Ay, isa `yon sa mga bonding namin! Hahahaha!

“Sa love life? Parang alam naman alam ni Ashley! Nakuwento ko sa kanya,” sabi ni Francine.

Naniniwala naman si Ashley na matatag na babae si Francine, kahit mamroblema sa boylet.

“Yes, she’s very strong talaga!” sabi ni Ashley.

“Si Ashley independent woman siya. Hindi siya kailangan sabihan kung ano dapat gawin.

“Kapag may problema kami sa buhay, o sa lalaki, sini-share lang namin sa isa’t isa. Nagbibigay lang kami ng payo sa isa’t isa. And if we feel like tama naman ang sinasabi sa amin, iku-consider namin.”

So, nagkakaproblema na rin kayo sa lalaki?

“Hahahahaha! Teka, tungkol na pala sa love life ito, akala ko tungkol sa movie ni Ashley,” chika ni Francine.

“Pero, hindi naman kasi siya maiiwasan. Pero as much as possible, iniiwasan namin. Hahahaha!” saad ni Ashley.

Boto ba si Ashley kay Seth Fedelin para kay Francine?

“Kung saan siya masaya. Kung sino ‘yung nag-a-allow ng growth for her, go!” say ni Ashley.

Kanino ba masaya si Francine ngayon?

“I think kaya niyang maging masaya na siya lang! Hindi niya kailangan ang lalaki,” sabi ni Ashley.

Well… (Dondon Sermino)

See Related Stories:

Seth binuking na off-screen partner sila ni Francine

Francine, Alexa, Belle, patalbugan sa pagmu-muse