‘E.A.T.’ may pa-bridal shower kay Maine

Sa opening number pa lang ng ‘E.A.T’ kahapon ay inanunsyo na ni Ryzza Mae Dizon (bilang Miss Tapsi), na reserved na raw ang Da Bar Dabarkads Eatery niya for an exclusive event.

Sabi pa ni Miss Tapsi (Ryzza Mae,) may special bridal shower daw na magaganap! Nagsigawan ang mga tao sa studio, maging sina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon ay na excite sa magaganap na event this Saturday (July 22) sa noontime show ng TV5.

Hindi nila sinabi na para kay Maine Mendoza ‘yung pa-bridal shower, pero obvious naman kasi dahil ilang linggo na rin naman na hindi nakikita si Menggay sa show. At ‘open secret’ naman na sa July 28 ay ikakasal na siya kay Congressman Arjo Atayde, ha!

Agad ngang nag-trending sa social media ang nasabing bridal shower. Marami ang agad na na-excite at nagsabing kaabang-abang ‘yon!

For sure, tutukan ito ng lahat ng legit Dabarkads mula Batanes hanggang Jolo at sa buong mundo at panalo na naman sa rating ang ‘E.A.T.’, ha! (Ogie Narvaez Rodriguez)

See Related Stories:

Excited na: Ria humirit ng pamangkin kina Maine, Arjo

Ngayong ikakasal na kay Arjo: Alden sobrang happy for Maine