Duterte, Dela Rosa dadamputin sa abroad

Maaaring arestuhin ng International Criminal Court (ICC) sa abroad sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald “Bato” dela Rosa kaya pinayuhan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang mga ito na huwag magtungo sa mga bansang kakampi ng ICC.

“Huwag kayong pupunta sa lugar na maaaring mag-ano, makialam ang ICC kasi dito hindi talaga sila puwedeng makialam dito,” panawagan ni Remulla sa dalawa.

Delikado umanong magbiyahe ang dalawa sa Europe kung saan malakas ang impluwensiya ng ICC.

Kung mangingibang bansa sina Duterte at Dela Rosa, mas makabubuti umanong makipag-ugnayan muna sila sa DOJ.

“S ibang bansa kung ang tingin natin ay may pagka alangan mag usap muna kami kung aalis sila, pupunta sa ibang bansa maaaring magkaroon ng problema,” ani Remulla sa press conference nitong Miyerkoles.

Samantala, ipinagkibit-balikat lamang ni Duterte ang naging desisyon ng ICC na ituloy ang preliminary investigation sa madugong giyera kontra droga ng kanyang administrasyon.

“FPRRD has always maintained that as an independent and sovereign state, only Philippine courts can try any crime committed in Philippine territory,” wika ng tagapagsalita ni Duterte na si dating Presidential Spokesman Harry Roque. (Juliet de Loza-Cudia/Aileen Taliping)