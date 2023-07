Donny ‘date’ ni Belle sa Saturday

Napatakbo raw si Belle Mariano sa kanyang mommy nang makita niya ang Instagram post ni Ms. Regine Velasquez-Alcasid na pinuri ang kanyang boses at bagong kantang ‘Somber and Solemn’.

“Oh my gosh! Actually nakita ko po ’yun nung 12 na, 12 midnight. Tumakbo ako sa mom ko, sabi ko, my gosh pinost ni Ate Reg, hindi ako makapaniwala,” kuwento ni Belle nang makapanayam namin siya.

“She is one of my inspirations when it comes to music and grabe to be praised by Ms. Regine, my gosh! Thank you so much,” dagdag pa niya.

Kuwento pa ni Belle, ilang beses na siyang humingi ng payo sa Asia’s Songbird sa tuwing magpe-perform sila sa ‘ASAP Natin ’To’.

Samantala, sold out na ang tickets ng first physical concert ni Belle, ang ‘Beloved’, na gaganapin sa New Frontier Theater sa Saturday (July 22).

Pero ano kaya ang partisipasyon ng kanyang love team partner na si Donny Pangilinan sa concert?

“He’s gonna be a guest. He won’t perform, pero will be there to support,” sey ni Belle.

So safe to say na si Donny ang date ni Belle sa kanyang concert, ha!

Bonggels! (Byx Almacen)