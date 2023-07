Digong pumadrino kay Quiboloy sa China

Hindi nag-iisa si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte sa kanyang pagtungo sa Beijing, China noong Lunes dahil kasama rin niya ang mga executive ng Sonshine Media Network Inc. (SMNI), ang media entity na minamay-ari ng religious leader na si Apollo Quiboloy.

Matatandaang nakaharap ni Duterte si Chinese President Xi Jinping sa Diaoyutai State Guesthouse sa Beijing kaya marami ang nag-isip tungkol sa pakay doon ng dating pangulo ng Pilipinas.

Sa isang Facebook post, ibinahagi ng SMNI na ang kanilang executives ay nakipagkita sa kanilang counterpart na state-run China Global Television Network (CGTN) upang pag-usapan ang partnership para sa mas episyenteng information dissemination.

“Sa pamamagitan ng pagtutulungan, ang SMNI News at CGTN ay maghahatid ng komprehensibo at maaasahang coverage ng balita sa kani-kanilang mga audience,” ayon sa pinost ng SMNI.

Hindi pa malinaw kung kasama rin sa biyahe si Quiboloy sa pagtungo ng mga executive ng SMNI sa China. Wala rin si Quiboloy sa mga larawang pinost ng broadcast network sa social media.

Si Quiboloy ay wanted sa Fede­ral Bureau of Investigation (FBI) dahil sa pagkakasangkot umano nito sa sex trafficking at bulk cash smuggling.

Kamakailan lamang ay binura ng YouTube ang account ni Quiboloy at iba pang channel na konektado sa SMNI dahil na rin sa pagiging wanted nito sa FBI.

May intrigang posibleng nilakad ng dating pangulo ang asylum kay Quiboloy sakaling pag-initan siya ng FBI sa Pilipinas. Hindi pa malinaw kung sino ang nag-imbita kay Duterte sa China bagama’t nag-tweet ang Chinese Foreign Ministry na ikinagagalak umano ni Xi ang “strategic choice Mr. Duterte made to improve relations with China during his presidency.”