Da best lunsod sa basura management kinilala ng DENR

Nakatanggap ng pagkilala mula sa Department of Environment and Natural Resources (DENR)-Environmental Management Bureau ang Lungsod ng Maynila bilang Lungsod na may ‘Best Practices on Ecological Solid Waste Management.’

Kasabay nito, nanawagan si Manila Mayor Honey Lacuna sa Manilenyo na kalingain ang kalikasan.

Nabatid na ang pagkilalang iginawad ng DENR, ayon kay Lacuna, ay sinundan ng pagbubukas ng Materials Recovery Facility (MRF) na matatagpuan sa Manila Zoo.

“Layunin nito (MRF) na palakasin ang pangkalahatang paglinis ng dumi ng lungsod sa pamamagitan ng pagpoproseso ng mga ‘recyclable’ at ‘biodegradable’ na basura,” ayon kay Lacuna.

Sa kabila ng iba’t-ibang hamon na kinakaharap ng lungsod sa ginagawa nitong paglilinis, sinabi ng alkalde na ang lungsod ng Maynila ay naging matagumpay upang makamit ang pagkilala bilang highly- compliant pagdating sa “Manila Bay Clean-up, Rehabilitation and Preservation.”

Sinabi pa ni Lacuna na ang focus ng local government ay hindi lamang sa pagpapanatiling malinis ang buong lungsod, kundi pati na rin ang paglilinis ng mga masasamang elemento, lalo na ng mga may kaugnayan sa illegal drugs. (Juliet de Loza-Cudia)