Camille, John nag-‘swimming’ sa kadiring tubig

Binalikan ng magkapatid na John at Camille Prats ang kanilang kabataan noong hindi pa nila pinapasok ang showbiz.

Naganap ang kanilang throwback sa YouTube channel ni Camille na ‘Cam Cook With Me’.

Sa first part ng video, kinuwento ni Camille ang paborito nilang laro ni John na patintero, isang larong kalye na hindi na raw ginagawa ngayon ng mga bata dahil nalulong na ang maraming kabataan sa mga gadget.

“Growing up, kami ni Kuya, sanay kaming maglaro sa kalye. Ang laro naming patintero tapos forever kaming magkalaban. And beside our house, may vulcanizing shop. So, one of our fondest memories was, Sunday sarado ‘yung vulcanizing shop tapos nakita namin mayroon silang gulong ng truck na kinalahati… mukhang bathtub, eh, wala naman kaming bathtub noon,” sey ni Camille.

Kuwento naman ni John, “’Yung apartment namin, driveway lang na maliit tapos vulcanizing shop na, ganUn kadikit. Hindi naman kami kasuwerte noong time na ‘yun na magkaroon ng swimming pool o bathtub. So, very excited kami kapag nakakakita kami ng mga ganun. Sa kabutihan palad, naniwala si Cams na puwedeng mag-swimming doon. Bumabad kami sa napakaduming tubig. ‘Yun palang gulong na ‘yun, doon tinitingnan ‘yung mga gulong ng interior ng kotse. Imagine gaano kadumi ‘yung binabaran namin.”

Kabilang sina Camille at John sa mga original ‘Ang TV’ kids noong 1992. Nagbida si Camille sa pelikulang ‘Sarah, Ang Munting Prinsesa’ noong 1995 hanggang sa maging leading lady siya sa iba’t ibang teleserye.

Si John naman, pagkatapos maging isang matinee idol, isa na siyang mahusay na direktor ngayon sa telebisyon. (Ruel Mendoza)