Biyaherong Noypi, pang-apat na mas bet may almusal sa hotel booking

Nasa pang-apat na puwesto ang Pilipinas sa mga bansa na gustong kasama ang almusal sa kanilang hotel bookings kapag bumiyahe.

Ito ang lumabas sa pinakahuling pag-aaral ng Agoda, isang hotel booking app kaugnay sa mga “choices” ng biyahero sa kanilang pagbiyahe sa isang destinasyon.

Ayon sa Agoda, ang almusal ang pinakaimportanteng meal sa mga biyahero dahil bago mag-ikot sa kanilang nais puntahan na lugar, kinakailangang may laman na ang tiyan.

Kalimitan lumalabas pa ng hotel ang mga biyahero para maghanap ng makakainan sa paligid bago simulan ang kanilang pamamasyal.

Sanhi nito, naisip ng Agoda na isama na lamang ang serbisyong almusal sa hotel bookings para maging kumbinyente sa kanilang pamamasyal ang mga biyahero.

Sa ginawang pag-aanalisa ng Agoda sa numero mula Mayo hanggang Hunyo, lumabas na sa Asian markets ay nanguna ang Taiwan (46%) na gustong isama sa kanilang hotel bookings ang almusal, pangalawa ang Vietnamese (43%), pangatlo ang Indian travellers (42%), pang-apat ang Pilipinas at pang lima ang Singapore sa Top 5.

Habang ang Thailand, Indonesia, South Korea, Japan, at Malaysia ay pumasok sa ika 6 hanggang 10 puwesto.

Kung ikukumpara ang domestic sa overseas travel, nalaman ng Agoda na ang mga biyahero sa international trip ang mas gusto na sila ay komportable at may peace of mind.

Nabatid na 37% ng biyahero ang pumili na maisama ang almusal sa kanilang hotel bookings kumpara sa mga turistang nasa loob ng kanilang bansa na 31% ang may kagustuhan na may almusal ang kanilang bookings.

“There are lots of factors at play to determine the popularity of including breakfast when booking your accommodation,” ayon kay Enric Casals, Regional Associate Vice-President Southeast Asia, Agoda. “It’s often the flexibility to decide last-minute depending on your plans during the trip, but it’s well worth noting that if you do plan to start the day with a meal, it’s often most economical to include it during the booking.”

Sa mga bansang destinasyon, lumabas na ang Pilipinas ang ikatlo sa mga bansa na pinipili ng mga biyahero ang almusal.

Pinaka popular ang Vietnam na sinundan ng Taiwan. Lumabas rin na walang ganang mag-almusal ang mga biyahero sa Japan (7), Malaysia, (8) Singapore (9) at South Korea (10) na hindi popular ang breakfast dahil 1 lamang sa 10 biyahero ang nagnanais na mapasama ang almusal sa kanilang booking reservation. (Juliet de Loza-Cudia)