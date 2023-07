Bitaminang swak sa health ni doggie

Alam n’yo bang kailangan din ng ating mga pet dogs and cats ng sapat na bitamina para mapanatili ang ganda ng balahibo at tibay ng mga buto na ginagawa din ng tao, kailangan din ng mga pet babies ng pampering para humaba ang kanilang buhay.

Halos pareho din ng pag-aalaga sa hayop ang pagpapalaki sa tao, na kailangan ng sapat na bitamina, tamang pag-aalaga ng katawan, kaya mayroon ding partikular na supplement na para mga alagang aso o pusa na mabisa para sa tamang pangangalaga ng ating mga fur babies.

Isa sa mabisang supplement ay dapat na mayrooong 10-in-1 multivitamins, probiotics, mainam para sa balat, balahibo, buto at joints ng mga pets, pati na rin sa ngipin.

Tiyak na magugustuhan ng mga pets ang masarap na gamot dahil bukod sa kumpleto, ito ay sadyang ginawa para sa kanilang kalusugan at para masiguro ang mahabang buhay kasama ang hu-mom and dads ng mga pet fur-babies.

Ayon sa pagsusuri, karamihan ng mga bitamina ay kulang pa at hindi sapat para sa tamang pag-aalaga ng katawan ng mga aso at pusa. Kadalasang nagkakasakit ang mga alaga dahil na rin sa hindi sapat na bitamina na mayroon sa kanilang katawan kaya naman kailangan nila ng Probiotic Digestive Health supplements na naglalayong palakasin ang immune system ng mga alagang fur babies.

Iniingatan din ng gamot ang tiyan ng mga alaga para hindi magkaroon ng gastro-intestinal issues at magkaroon ng sapat na nutrisyon sa katawan.

Alaga din nito ang balahibo at balat ng mga aso at pusa kaya masarap yakapin at pinatitibay ang mga buto dahil nagtataglay ang supplement ng real chicken meat at gulay na mainam para sa mga buto.

Kaya naman kung mahal mo ay talagang gagastusan mo para long lasting love ang ibibigay sa iyo ng inyong mga fur babies. (Vick Aquino)