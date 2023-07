Bata nina Bautista, Abalos swak sa LTO

Itinalaga ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. si Atty. Vigor Mendoza II bilang assistant secretary ng Land Transportation Office (LTO).

Si Mendoza ay dating Board Member ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) at dating kongresista na kumakatawan sa United Transport Coalition o 1-UTAK.

Nauna nang isiniwalat ng Abante ang liham nina Transportation Secretary Jaime Bautista at Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, may petsang Hunyo 27, 2023 na nagrerekomenda kay Mendoza upang maging LTO chief. Ang liham ay naka-address kay Executive Secretary Lucas Bersamin.

Noong nanilbihan board member at OIC ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) si Mendoza, ipinasibak ito ni dating Pangulong Joseph “Erap” Estrada noong 1998 dahil sa pag-isyu ng memorandum na labag umano sa polisiya ng board.

Base sa Administrative Order No. 97 na inisyu ni Estrada, nilabag daw ni Mendoza ang Section 3(a), ng Republic Act (R.A.) No. 3019, as amended at Section 4(c), R.A. No. 6713 dahil sa pag-iisyu ng memorandum na may petsang October 29, 1998 at nag-uutos sa mga pinuno ng Technical and Legal Divisions ng LTFRB, na tanggapin lahat ng PUB applications para sa Certificate of Public Convenience (CPC) ng rutang papasok sa Metro Manila, taliwas na pinaiiral na moratorium ng Board.

Nagpaliwanag pa noon si Mendoza na wala siyang ginawang mali dahil tinuloy lang daw niya ang kalakaran sa LTFRB, at bilang OIC ay may kapangyarihan siyang maglabas ng memorandum, tiniyak ang transparency sa lahat ng aplikasyon, hindi raw niya nilabag ang moratorium at hindi rin naagrabyado ang gobyerno dahil wala namang inisyung CPC.

Sisilipin naman ng grupong Manibela ang posibleng conflict of interest sa pagkakatalaga kay Mendoza bilang LTO chief. “Baka may conflict of interest. Siya ang may-ari ng BEEP bus,” wika ni Mar Valbuena. (Aileen Taliping)