Ashley Diaz palaban sa talakan kay Joko 

Magkahalong kaba at saya ang naramdaman ni Joko Diaz, ngayong bida na rin ang anak niyang si Ashley Diaz.

Sa premiere night ng horror movie na ‘Mary Cherry Chua’ sa SM The Block, nasaksihan ni Joko kung paano na rin dumugin ng press ang kanyang anak.

“Sabi ko, hindi ko na oras, oras na niya! Thank you very much sa mga sumusuporta sa kanya,” sabi ni Joko.

“Pero ako ang gusto ko talaga mag-aral siya. Pero sabi naman niya, kaya niyang pagsabayin, kaya sige. Nasa showbiz at nag-aaral pa siya, at nasa dean’s list pa rin siya. Kaya sige lang.”

Masaya rin si Joko na may mga kaibigan na sa showbiz ang kanyang anak, tulad ni Francine Diaz, na nakasama niya sa ‘Kadenang Ginto’ noon.

“Noong nagkakilala sina Ashley at Francine sa set, doon na nag-start ang friendship nila. Madalas na dumalaw noon si Ashley sa taping namin.

“Then, noong nag-graduate siya, nagpa-party siya, kasama na si Francine. Kasama rin ako, tagabayad ng bills nila. Chaperone at bodyguard nila ako,” kuwento ni Joko.

Nababaitan si Joko kay Francine, na magandang impluwensiya nga raw sa kanyang anak.

“Kahit noong pandemic, madalas silang magkasama. Ang bait na bata.”

Eh, si Andrea Brillantes na nakasama rin niya sa ‘Kadenang Ginto’, tuloy pa rin ba ang chikahan nila?

“Okey naman kami, ‘pag nagkikita kami, hi and hello. Kung minsan nagkukuwentuhan. Pero sa set kasi noon, iba ang grupo niya. Ang grupo niya ‘yung mga puro babae talaga.

“Si Francine kasi, palaging nakasiksik sa akin noon. Nagpapabili kasi ako ng pagkain,” chika pa ni Joko.

Humingi ba ng payo si Andrea kay Joko recently, na namroblema ito sa ex-boyfriend na si Ricci Rivero?

“Ah, hindi siguro ako ang tamang tao para kausapin sa ganun. Mas maganda ‘yung mga bata rin na tulad niya ang kausapin,” sabi na lang ni Joko.

Anyway, nakakatakot, nakakabuwisit ang karakter ni Joko sa ‘Mary Cherry Chua’ na dinirek ni Roni Benaid, dahil kuhang-kuha talaga niya ang role na magpapakulo ng dugo ng mga manonood.

At yes, mana rin si Ashley kay Joko o sa mga Diaz, dahil kahit unang pelikula niya ang ‘Mary Cherry Chua’ ay bongga na rin siya umarte, ha! ‘Kaloka nga ang talakan nilang mag-ama. (Dondon Sermino)