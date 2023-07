Alex Eala, Espanyolang pakner sinibak mga pambato ng India

ITINALA ni 2022 US Open girls singles champion Alexandra “Alex” Eala at partner na si Marina Bassols Ribera ang matinding upset matapos gulantangin ang second seed na kalaban upang sumulong sa ikalawang round ng $100,000 ITF women’s doubles event sa sa Peña Vitorian Tenis Club sa Vitoria Gasteiz sa Spain.

Binigla ng Pinay teen star at Globe Ambassador na si Eala at Bassols Ribera ng Spain ang opening round ng IV Araba World Tennis Tour Feminino matapos itala ng unseeded duo ang matinding upset na straight-set victory laban sa second seed na sina Ankita Raina at Prarthana Thombare ng India, 6-2, 6-2, sa $100,000 ITF event Miyerkoles, Hulyo 19, sa Manila.

Una nang kinagiliwan sina Raina at Thombare matapos na gumawa ng mataas na kampanya sa kompetisyon at makipaglaban para sa titulo.

Si Raina ay pang-179 sa world women’s doubles at sumabak sa women’s doubles main draw sa lahat ng apat na Grand Slam event, habang si Thombore, 192th sa mundo, ay isang Olympian na nanalo ng 25 doubles titles sa ITF.

Ngunit ang napakahusay na kredensyal na ito ay binalewala nina Eala at Bassols Ribera, na nag-drop ng isang beses lamang at sinira ang kanilang Indian na kalaban upang makuha ang tagumpay sa loob lamang ng isang oras at apat na minuto.

Makakaharap ng pareha sina Estelle Cascino ng France at Diana Marcinkevica ng Latvia sa quarterfinals.

Magiging abala si Eala sa Miyerkoles dahil nakatakda rin siyang sumabak sa singles kung saan iginuhit niya ang mahigpit na opening-round na kalaban sa fifth seed na si Jaqueline Adina Cristian ng Romania.

Ang 25-anyos na si Cristian, na umabot sa career high world ranking na No. 58 noong nakaraang taon, ay sariwa mula sa isang kampanya sa Wimbledon kung saan nakapasok siya sa ikalawang round ng main draw.

(Lito Oredo)