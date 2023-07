AJ Edu hindi pa sure sa final roster ng Gilas

HINDI pa sinusukuan ni coach Chot Reyes sa Gilas Pilipinas si AJ Edu kahit nagre-recover pa mula ankle injury.

Nakalistang 6-foot-10, kailangan ng Nationals ang size ng Fil-Nigerian sa 2023 FIBA World Cup sa susunod na buwan.

Sina Edu, 23, at 7-foot-3 Kai Sotto, 20, ang binansagan noong future ng Gilas.

Hindi nakapaglaro si Edu sa European trip ng Gilas pero nakapag-ensayo na pagbalik ng team sa Manila.

May isa pang sasabakan ang Filipinos bago ang FWC, ang mini-tournament sa China.

Gagamitin ng coach ang torneo para pulsuhan ang kondisyon ni Edu, kung pwede na itong isama sa final 12.

“He has to be able to get in shape quickly,” ani Reyes sa PlayitRight TV ni Quinito Henson.

Hinihintay si Edu, pero tulad ng iba ay kailangan niya ring magpakita para makakuha ng slot sa final roster.

(Vladi Eduarte)