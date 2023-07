Yasmine excited sa renovation ng bahay

Excited na nagbigay ng sneak peek si Yasmien Kurdi sa pinare-renovate nilang bahay ng mister niyang si Rey Soldevilla.

Malaking bahagi ng kanilang bahay ang pina-renovate ng mag-asawa dahil dumarami na raw ang gamit nila at lumalaki na rin daw ang kanilang unica hija na si Ayesha.

Sa post ng aktres sa Instagram, humingi siya ng advice sa kanyang followers kung ano ang puwede nilang gawin sa dating maliit na space na pinalawak nila.

“Ano kaya magandang gawin sa space na ito sa bahay? Hindi madali magpa-renovate ng bahay… #Teamwork talaga ang kailangan. Pero laban lang. Gusto niyo ba maglabas ako ng vlog soon? Tagal ko na di nag v-vlog. #HomeRenovationNiReyas #LabanLang.”

Nag-suggest ang ilang netizen na gawin nilang malaking family room ang naturang space. Perfect daw kapag mag-reunion ang pamilya at ibang kamag-anak niya at ng kanyang mister. Puwede rin daw gawin iyon na space kapag nag-birthday si Ayesha para puwede itong makapag-imbita ng maraming kaibigan.

Noong May nagsimula ang pag-renovate nila Yasmien at Rey sa kanilang bahay. Noong una raw ay parang kuntento na si Yasmien sa laki ng bahay nila, pero naisip din niya na gusto nila ni Rey na mag-entertain ng kanilang mga kaibigan.

Three years din daw silang hindi nakapag-imbita ng kanilang mga kaibigan dahil sa pandemic. Ngayon ay magagawa na raw nila ito ulit sa mas maluwag at pinalaki na bahay nila.

“Excited ako sa outcome at syempre papakita ko to sa inyo ito pag okay na sa YT. Magpapa-house tour ako! at makaka-invite nako ng friends and co-workers sa house namin hehe!” caption pa ni Yasmien sa IG.

See Related Story:

Kahit matibay ang pagsasama: Yasmien, mister palaging nag-aaway