Walang uutangin! Mga proyekto tambak sa Maharlika Fund – PBBM

NILAGDAAN ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nitong Martes ang Maharlika Investment Fund (MIF) Act of 2023 sa Palasyo ng Malacañang, kung saan inilagay ang kauna-unahang sovereign wealth fund ng Pilipinas na susuporta sa mga layunin sa ekonomiya ng administrasyon.

“Ang MIF ay isang matapang na hakbang tungo sa makabuluhang pagbabago ng ekonomiya ng ating bansa,” pahayag ni Pangulong Marcos sa seremonya ng paglagda.

“Just as we are reco­vering from the adverse effects of the pandemic, we are now ready to enter a new age of sustaina­ble progress, robust stability, and broad-based empowerment.”

Sa paglagda ng Republic Act (RA) No. 11954 bilang batas, ang bansa ay magkakaroon ng kapasidad at kakayahan na mamuhunan sa lahat ng napakahalagang proyektong ito tulad ng agrikultura, imprastraktura, digitalization pati na rin ang pagpapalakas ng value chain.

Ang mga institusyong financing ng gobyerno ay magsasama-sama na ngayon ng mga mapagkukunang pinansyal na hindi utang para hindi maalis ang iba pang mga obligasyon sa pagpapautang na kailangan nilang tuparin sa ilalim ng kani-kanilang mga mandato.

Higit pa rito, ang pondo ay may potensyal na mag-funnel sa panlabas na financing, na binabawasan ang pasanin ng pamahalaan upang tustusan ang imprastraktura sa pamamagitan ng mga paghiram at mga buwis.

“The establishment of a sovereign wealth fund will widen the government’s fiscal space and ease pressure in financing public infras­tructure projects,” aniya ng pangulo.

“Through the fund, we will accelerate the implementation of the 194 National Economic and Development Authority Board-approved, NEDA approved, flagship infrastructure projects.”

Kasunod ng paglagda sa MIF Act, nakatakdang ihanda ng administrasyon ang mga implementing rule and regulation (IRR) para sa paglikha ng Maharlika Investments Corp. (MIC) na magiging tanging sasakyan para sa pagpapakilos at paggamit ng MIF para sa mga pamumuhunan.

Ang MIC ay inaasahang magkakaroon ng hindi bababa sa P75 bilyon na paid-up capital ngayong taon, na may P50 bilyon na mula sa Land Bank of the Philippines (LBP) at P25 bilyon mula sa Development Bank of the Philippines.

Ang pondo ay ipupuhunan sa isang malawak na hanay ng mga asset, kabilang ang mga dayuhang pera, fixed-income na mga instrumento, domestic at fo­reign corporate bonds, joint ventures, mergers and acquisitions, real estate at mga proyektong imprastraktura na may mataas na epekto, at mga proyektong nauugnay sa sustainable development.

Kabilang sa mga nakasaksi sa paglagda sa MIF ay kinabibilangan nina Senate Pre­sident Juan Miguel Zubiri, Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Executive Secretary Lucas Bersamin, Finance Secretary Benjamin Diokno at dating pangulo na ngayon ay Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo.