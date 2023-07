Transport sector kay PBBM: Pansinin n’yo naman kami!

Ilang araw bago idaos ang ikalawang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr., sama-samang nanawagan ang mahigit sa 10 malalaking transport organization at cooperative kay Pangulong Marcos na agarang resolbahin ang iba’t-ibang problemang nagpapahirap sa sektor ng transportasyon.

Sa isang press conference, lumantad sina Pasang Masda National President Roberto Martin upang iapela kay PBBM ang suspensyon ng Joint Administrative Order (JAO) No. 2014-01 na inilabas ng Department of Transportation (DOTr), Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) at Land Transportation Office (LTO) noong 2014 kung saan nagpapataw ng P1 milyong multa laban sa PUV drivers at operators na ilegal na nag-ooperate.

Binigyang-diin ni Martin na hindi dumaan sa konsultasyon ang naturang polisiya at hindi na rin naman ito kailangan dahil may probisyon ang Philippine Traffic Code o Republic Act (RA) 4136 kaugnay sa pagpapataw ng singil at parusa laban sa traffic violations.

Binatikos naman ni Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas (LTOP) national president Orlando Marquez ang kasalukuyang foreign IT platform na Land Transportation Management System (LTMS) sa mga kapalpakan at hindi maayos na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng LTO at LTFRB na nagdudulot ng problema sa pagpaparehistro ng mga sasakyan na posibleng pagmulan umano ng katiwalian.

Aniya, ang non-connection sa pagitan ng LTMS sa LTFRB ay nagpapahirap sa LTO para marebisa ang validity ng prangkisa na isinusumite ng mga PUV kung kaya lumalaganap ang colorum sa bansa.

Hinirit din ng grupo kay Pangulong Marcos ipalimita sa mga local government unit (LGUs) ang operasyon ng electric tricycle (e-trike), partikular sa mga nag- ooperate ng walang permit o prangkisa.

Kasunod nito, suportado ng mga transport leader ang panukala ni Deputy Speaker Gloria Macapagal -Arroyo na naglalayong magkaroon ng public road transport modernization development fund.

Sakaling mapagtibay ang panukala, malaking tulong anila ito para magkaroon ng pagkukunan ng pondo para sa PUV Modernization program na magpapahusay sa kasalukuyang kondisyon ng public transport workers sa pamamagitan ng insurance protection at housing projects at iba pa.

Kasama rin sa mga transport group na sumusuporta sa nasabing mga panawagan ang Pasang-Masda, LTOP, Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines (ALTODAP), UV-EXPRESS, Pinagkaisang Samahan ng mga Tsuper at Operators Nationwide (Piston), Alliance of Concerned Transport Organization (ACTO), Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines (Fejodap), Stop & Go, Taxi National Org. Confederation of Truckers Association of the Philippines (CTAP) at Private Bus Operators Association (PBOA).