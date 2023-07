Training camp binuksan uli sa publiko

Bukas na uli sa publiko ang NavotaAs Sports Camp (NSC) para sa mga kabataang nais na maging atleta.

Isinara ang NSC sa kasagsagan ng pagkalat ng COVID-19 noong 2020.

Ayon kay Mayor John Rey Tiangco, umabot na sa 504 kabataang Navoteño na may edad 5-20 ang kuwalipikadong lumahok sa free training camp para magsanay ng swimming, basketball, volleyball, football, flag football, athletics, arnis, judo, karate, taekwondo at pencak silat.

Tinukoy ng alkalde si Renz Kenneth Santos na produkto ng NavotaAS Sports Camp hanggang mapabilang ito sa RP team at sumabak sa 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia.

“We hope Renz Kenneth will inspire you to continue improving your skills,” ani Tiangco.

Itinayo ang NavotaAs Sport Camp noong 2011. Binibigyan ng scholarship at cash allowance ang mga kalahok sa nasabing programa.(Orly Barcala)